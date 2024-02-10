Посол РФ в Армении Копыркин считает, что Москва выступает против попыток привнести смуту на Южном Кавказе

По словам посла РФ в Армении Сергея Копыркина, Южный Кавказ является жизненно важным для нашей страны регионом, в поэтому Москва заинтересована в мире и стабильности на его территории. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что недружественные нашей стране внешние силы весьма активно стараются оказывать влияние на армяно-российские отношения, именно это является попыткой очередной работы против Москвы.

По мнению дипломата, любые попытки привнести смуту на Южном Кавказе, использовать регион в чьих-то конъюнктурных геополитических целях станут встречать жесткое противодействие России.