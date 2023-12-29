Посол РФ в Германии Нечаев заявил, что в стране продолжается дискриминация русских

Российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что в стране продолжается дискриминация русскоязычного населения. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости .

«Дискриминация соотечественников, к сожалению, присутствует. Конечно, ее масштабы несопоставимы с беспрецедентным всплеском русофобии весной-летом 2022 года», – рассказал Нечаев.

Посол РФ заявил, что на данный момент русофобия приобрела «латентный» характер. Несмотря на это, подчеркнул Нечаев, россияне продолжают сталкиваться с разными ограничениями. В пример дипломат привел изъятие на немецкой таможне автомобилей с российскими номерами под «абсурдным» предлогом – якобы доход с этих автомобилей может быть использован для дестабилизации ситуации на Украине.

Нечаев сообщил, что Москва пытается помогать соотечественникам в решении трудных вопросов, а также оказывает консульско-правовую консультацию.

Ранее таможня ФРГ выпустила напоминание о том, что посылки из России будут конфисковываться в рамках санкций против нее.