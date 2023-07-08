Посол РФ в США Антонов назвал жестом отчаяния поставку кассетных боеприпасов Украине

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что принятое администрацией США решение о поставке украинским войскам кассетных боеприпасов является признаком отчаяния. Тем не менее западное оружие в руках Украины не повлияет на ход СВО. Слова российского дипломата передает ТАСС .

Антонов назвал подобное решение «жестом отчаяния» и заявил, что эта мера указывает на то, что США осознали свое бессилие. Посол также сообщил, что в правительство все равно отказывается принимать свои неудачи и провалы, что и является причиной подобных «безумств».

Антонов подчеркнул, что наличие кассетных боеприпасов у ВСУ не изменит ход СВО, цель которой – «искоренение угроз безопасности РФ».

Дипломат отметил, что подобная вовлеченность в конфликт со стороны Штатов ни у кого не вызывала сомнений и до решения о поставках боеприпасов. Но нынешний уровень провокации стал зашкаливать и приближает мировое сообщество к третьей мировой.

Антонов считает, что из-за своей одержимости, в правительстве США даже не осознают тяжесть своих поступков.