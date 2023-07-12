Посол РФ в США Антонов считает, что саммит в Вильнюсе подтвердил антироссийскую заряженность НАТО

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе является подтверждением антироссийской настроенности альянса. Об этом сообщается в социальных сетях дипломатического представительства РФ.

Антонов утверждает, что заявления от лидеров стран, появившихся на саммите подтверждают антироссийскую заряженность альянса. НАТО сделали из РФ главную угрозу и теперь альянс бросит все силы и ресурсы на борьбу с ней.

Дипломат заявил, что власти США развязали «гибридную войну» только для того, чтобы владельцы военно-промышленного комплекса наживались на этом, в то время как расплачиваться придется гражданам стран альянса.

Как подметил Антонов, там мало кого волнует судьба мирных украинцев, которых НАТО и США бросают «на убой».

Ранее Антонов заявлял, что США делает все возможное для подготовки общественного мнения к одобрению любого решения, настроенного против РФ. Дипломат прогнозирует, что все идет к самому плохому развитию событий, который ведет к противостоянию РФ со всем НАТО.