Посол России призвал Армению выбрать между ЕАЭС и ЕС

Посол России в Армении Сергей Копыркин призвал Армению определиться между ЕАЭС и ЕС. Об этом сообщает местное издание 24News.

Как подчеркнул российский дипломат, Армения не может являться членом Евразийского экономического союза и ЕС одновременно, Еревану необходимо сделать выбор. Посол напомнил, что Россия уже ставила этот вопрос именно в таком ключе, но данное решение не является желанием РФ, а лишь вопросом объективной реальности.

Также Копыркин отметил, что на данный момент динамика Армении и ЕС в торговом обороте проходит со знаком минус, и именно сотрудничество с ЕАЭС становится ключевым фактором экономического развития страны.

Напомним, ранее стало известно о том, что Сергей Копыркин попал в Армении в ДТП и был госпитализирован.