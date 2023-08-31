Посол России в США потребовал у Вашингтона вернуть захваченную дипсобственность

Чрезвычайный и полномочный посол в США Анатолий Антонов призвал вернуть «похищенную у России» недвижимость.

Он напомнил, что еще шесть лет назад американская администрация закрыла несколько представительств России в США и заблокировала доступ к объектам российской собственности. Тогда было закрыто консульство в Сан-Франциско, позже были изъяты объекты недвижимости в штатах Мэриленд, Нью-Йорк и Вашингтон.

Российское посольство направило «сотни нотных обращений», но на все запросы получило отказы.

За все это время американские власти даже не позволили оценить техническое состояние захваченной российской недвижимости.

Посол отметил, что такого рода рейдерский захват противоречит конституции самих США, которая гарантирует неприкосновенность частной собственности.