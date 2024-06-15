Трамп обвинил Байдена в размещении российских кораблей в акватории Кубы

Заявление об этом Трамп сделал во время своего выступления перед своими сторонниками в рамках предвыборной кампании во Флориде, передают РИА Новости.

«Как вы к этому относитесь? Вас это устраивает? Это происходит только потому, что слабость Байдена ставит нас под смертельную угрозу», — сказал политик.

Он подчеркнул, что не только власти России, но и руководство других государств уже не испытывают никакого уважения к Байдену.

Несколько дней назад Министерство революционных вооруженных сил Кубы опубликовало сообщило, что корабли ВС РФ прибудут в порт Гаваны. Российские суда должны были прибыть в пункт назначения 12 июня и находится там до 17 июня. Отмечалось, что ни на одном корабле не размещено ядерное оружие.

Как позже сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, такие действия со стороны Кубы и России не несут угрозы национальной безопасности страны.

Ранее мы сообщали, что действующий президент ЮАР Сирил Рамафоса одержал победу на очередных выборах.