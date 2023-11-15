Посол России заявил, что в секторе Газа почти не осталось безопасных мест

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что в секторе Газа практически не осталось безопасных мест. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24» .

Он подчеркнул, что призывы Тель-Авива к жителям Газы переместиться на юг противоречивы, поскольку Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает проведение наземной операции.

«То, что на юге планируют какие-то операции, говорит о том, что безопасных мест в секторе Газа практически не осталось. Призывы руководства, армии обороны Израиля «газовитянам» переместиться на юг противоречат тому, как действует армия обороны Израиля на земле», – сказал Викторов.

7 октября на Ближнем Востоке произошло обострение палестино-израильского конфликта. В этот день боевики палестинской радикальной группировки ХАМАС выпустили из сектора Газа от 2,5 до 5 тысяч крылатых ракет по израильским городам, а также вторглись в южную часть Израиля, откуда в заложники забрали более 200 человек, в том числе детей и женщин.

27 октября ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции, которую Израиль анонсировал с начала обострившегося конфликта. Ежедневно израильское военные наносят удары по объектам в секторе Газа, а также сообщает об уничтожении хамасовцев и их базам. Жертвами конфликта стали тысячи мирных жителей палестинского анклава.