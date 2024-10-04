ВВС Израиля атаковали КПП на границе Ливана и Сирии

Атака израильских Военно-воздушных сил на главный пограничный контрольно-пропускной пункт Маснаа на ливано-сирийской границе отрезала основной путь для беженцев с территорий, которые бомбят. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на МИД Сирии.

Утром в пятницу, 4 октября, израильские самолеты ударили по КПП Маснаа на ливанской территории, после чего движение по дороге Бейрут – Дамаск полностью остановилось. В опубликованном сообщении автомобильную магистраль называют «путем жизни», по которому передвигаются сотни тысяч ливанских и сирийских беженцев.

Ранее сообщалось о том, что по мнению президента Турции Эрдогана, израильские войска не ограничатся Ливаном и Палестиной.