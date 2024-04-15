Посол Трейси: США передали Москве все данные о теракте в «Крокусе» по запросу РФ

Москвой был сделан США напрямую официальный запрос необходимой для расследования теракта в подмосковном «Крокус сити холле» информации, сообщила американский посол в стране Линн Трейси.

Как приводится в сообщении посольства США в официальном аккаунте в соцсетях, Вашингтоном сразу же была передана российской стороне вся имеющаяся информация по теракту.

«С момента этого теракта Соединенные Штаты продолжали делиться с российскими спецслужбами имеющейся у нас информацией для содействия расследованию и по их прямому запросу. Мы будем делать это и впредь», - сказала посол.

В продолжение сказанного Трейси подчеркнула, США и дальше намерены делаться с РФ подобной информацией, «несмотря на весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлем».

Напомним, 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в здание «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные террористы. Они открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. По предварительным данным, от огнестрельных ранений и угарного газа погибло более 140 человек, среди которых есть и дети, много пострадавших, за жизнь которых борются медики.

По факту произошедшего в «Крокусе» следствием возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ — теракт. Президент Владимир Путин объявил 24 марта Днем общенационального траура в России.