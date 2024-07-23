Посол Украины в Британии Залужный предложил западному обществу отказаться от ряда свобод

По мнению экс-командующего ВСУ Валерия Залужного, только отказ от части свобод на некоторое время позволит обществу на Западе выжить. Свою первую речь в качестве посла в Великобритании он разместил в своем Telegram-канале.

По его мнению, все войны современности носят тотальный характер. При этом они требуют напряжения сил не только от армии, но и от всего общества. Мобилизацию этого общества должны произвести политики.

«Общество должно дать согласие на временный отказ от ряда свобод ради выживания», - указал он.

Залужный добавил, что сейчас у Украины есть различные технологии, которые она не может применять с должным масштабом. В то же время у Запада есть большое количество ресурсов, пока лишенных должных точек применения. Все эти ресурсы могут быть эффективно использованы только в связке с украинцами.

Ранее бывший депутат Верховной Рады высказал мнение, что США могут заменить Зеленского на посту президента Залужным, так как глава государства не оправдал надежд. В то же время Соединенные Штаты проявляют явный интерес к бывшему главкому ВСУ, несмотря на его уход с высокого поста.