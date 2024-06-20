В СВР России выразили мнение, что США скоро отстранят Владимира Зеленского от управления Украиной, так как он не оправдал надежд. С этим согласен экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, отмечая, что на место горе-президента поставят Валерия Залужного. Комментарий политика передает интернет-издание «Абзац» .

Проект «Зеленский» давно провалился, и Запад начал разрабатывать новый план. По мнению экспертов и депутата Олейника, американцы все еще проявляют интерес к Валерию Залужному, которого попросили с должности главкома ВСУ. Якобы его устроили на место чрезвычайного посла в Великобритании. Однако по мнению депутата Рады, Залужный еще находится на Украине.

«Его послали, а он их тоже послал: проводит какую-то подготовку, отпуск, медицинское обследование. Любыми путями не едет. Но можно предположить, что кому-то это надо, а не он сам решил так. Исходя из того, что стоит вопрос о замене Зеленского, по мнению Запада, он и должен выполнить самую грязную работу. Сейчас еще, наверное, снизят призывной возраст, чтобы набирать с 18 лет. А потом можно вводить в игру и Залужного», – сказал Олейник.

По словам депутата, не исключено, что Зеленского вовсе уберут физически, а потом обвинят в этом Москву. Тогда у Залужного будут все шансы, особенно с поддержкой парламентского большинства и партеров Запада.

Ранее сообщалось, что Путин согласился на повторный диалог с Украиной, но на российских условиях.