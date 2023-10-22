Посол Украины в США рассказала, что большая часть выделенной Киеву помощи останется за океаном

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, куда пойдут средства, которые Вашингтон планирует выделить в качестве военной помощи Киеву.

Белый дом направил в Конгресс запрос о предоставлении Украине $61,4 млрд. Из них на оборонные расходы предусмотрено $46,1 млрд, $11,8 млрд рассматриваются в качестве прямой бюджетной поддержки.

При этом $30,6 млрд будут направлены не непосредственно на Украину, а для программ Пентагона, который потратит эти средства на пополнение своих запасов, истощенных после передачи Киеву боеприпасов.

Одобрение помощи Украине все еще остается под вопросом, против этого выступают ряд конгрессменов-республиканцев. В любом случае, утверждение выделяемой суммы произойдет не ранее, чем Конгресс выберет себе спикера. На данный момент три раунда выборов не принесли результата.