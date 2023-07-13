Посол Украины в Великобритании осудил сарказм собственного президента
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Дипломат считает, что Владимир Зеленский неподобающе ответил главе английского министерства обороны Бену Уоллесу.
Британский министр ранее заявил, что Киев должен благодарить Запад за ту помощь, которую он оказывает Украине. Зеленский же в ответ на это сообщил, что готов благодарить заграницу каждое утро. Вадим Пристайко осудил подобный ответ.
«Я не считаю, что этот сарказм здоровый», - указал он.
Такое мнение посол высказал в интервью тележурналистам канала Sky News. Дипломат считает, что подобные жесты вообще не должны делаться публично, поскольку они показывают, что между Украиной и западными странами есть какие-то разногласия и напряжение. Он также подчеркнул, что украинцы не должны ожидать, что иностранцы будут воевать вместо них. Они должны это делать сами, а дело Запада – только поставлять им оружие.