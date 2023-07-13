Посол Украины в Великобритании осудил сарказм собственного президента

Британский министр ранее заявил, что Киев должен благодарить Запад за ту помощь, которую он оказывает Украине. Зеленский же в ответ на это сообщил, что готов благодарить заграницу каждое утро. Вадим Пристайко осудил подобный ответ.

«Я не считаю, что этот сарказм здоровый», - указал он.

Такое мнение посол высказал в интервью тележурналистам канала Sky News. Дипломат считает, что подобные жесты вообще не должны делаться публично, поскольку они показывают, что между Украиной и западными странами есть какие-то разногласия и напряжение. Он также подчеркнул, что украинцы не должны ожидать, что иностранцы будут воевать вместо них. Они должны это делать сами, а дело Запада – только поставлять им оружие.