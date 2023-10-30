Посол в Джакарте: рано или поздно Индонезия станет членом БРИКС

Индонезия остается одним из сильнейших кандидатов на вступление в БРИКС, заявила РИА Новости посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева.

Присоединение Индонезии к альянсу прогнозировалось уже этим летом. По мнению Воробьевой, этого не случилось из-за того, что страна готовится к выборам нового президента в следующем году.

Зарегистрированные кандидаты пока не обозначили своего отношения к вступлению в БРИКС. Российский посол считает, что это произойдет в ближайшем будущем, когда претенденты на президентский пост представят свои официальные программы.

Ранее сообщалось, что два из трех основных кандидатов – министр обороны Прабово Субианто и член правящей партии Ганжар Праново – выступили за развитие добрых отношений с Россией