Посол в ФРГ призвал добиться правды в расследовании терактов на «Северных потоках»

Посол России в Германии Сергей Нечаев призвал добиться прозрачного расследования терактов на «Северных потоках». Комментарий дипломата размещен в соцсетях дипмиссии в понедельник, 25 сентября.

«Продолжаем настаивать на обеспечении максимально прозрачного расследования одного из крупнейших инфраструктурных терактов в истории, главным пострадавшим от которого, наряду с Россией, стала Германия», – сказал Нечаев.

Дипломат добавил, что российская сторона продолжит прикладывать все усилия для того, чтобы добиться правды, в том числе, в рамках многосторонних форматов.

Нечаев считает, что подрыв газопроводов стал опаснейшим прецедентом покушения на объекты критической инфраструктуры. Он отметил, что, если виновные не получат соответствующее наказание, подобные атаки могут повторяться в будущем.

Посол добавил, что страны, которые занимаются расследованием подрывов, до сих пор не смогли предоставить каких-либо конкретных результатов. По словам Нечаева, на официальные запросы РФ получает отписки, а работать над расследованием вместе с РФ они не хотят.

Диверсия на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошла 26 сентября 2022 года. В момент подрыва подача газа по ним не осуществлялась.

«Северные потоки» были проложены по дну Балтийскому моря. Цель проекта заключалась в увеличении поставок природного газа на европейский рынок. В строительстве газопроводов участвовали Россия, Германия, Франция и Нидерланды. Против строительства «Северных потоков» выступали страны Прибалтики и США.