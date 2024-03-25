Посол в Гааге: ВСУ применяют химические боеприпасы американского производства

Украинские ВС неоднократно применяли в боевых действиях против армии России химические боеприпасы американского производства. Соответствующее заявление сделал российский посол в Гааге и постоянный представитель при ОЗХО Владимир Тарабрин, его слова передает издание «Известия» .

По словам представителя российской дипломатической миссии, в ходе СВО на территории Украины, были зафиксированы многократные случаи применения американского химического оружия со стороны ВСУ. Он уточнил, что речь идет о боеприпасах.

Он также выразил мнение, что применение такого вооружения на поле боя происходит благодаря «хорошо налаженной» схеме поставки нелетального химического оружия. Дипломат подчеркнул, что использование подобных методов со стороны украинских ВС нарушает первую статью конвенции о запрете химического оружия.