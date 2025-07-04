Посол Жирнов объяснил, зачем Путин признал власть талибов в Афганистане

Глава Российской Федерации Владимир Путин принял решение о признании Исламского Эмирата Афганистан в качестве законной власти страны. Об этом сообщил Дмитрий Жирнов, посол России в Кабуле, в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, сегодня, в четверг, 3 июля, впервые за последние несколько лет над посольством Афганистана в Москве был вывешен официальный флаг нынешнего афганского государства, находящегося под властью радикального исламистского движения «Талибан».

«Оно (решение) демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном», — сказал Жирнов.

В первых числах июля в столицу России прибыл первый дипломатический представитель Афганистана, назначенный правительством талибов. Им стал Гуль Хасан, который стал первым официальным послом Афганистана в Российской Федерации после того, как талибы пришли к власти в 2021 году.

20 мая Верховный суд временно приостановил деятельность движения «Талибан», которое было внесено в санкционные списки и признано террористической организацией в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций.