Посольство опровергло американские слухи о казнях в ВС РФ

Российское посольство в Соединенных Штатах назвало циничным фейком заявления из Белого дома о том, что в ВС РФ происходят «казни». Свой комментарий представители российской дипмиссии опубликовали в социальных сетях .

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям американского Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что российские бойцы совершают казни солдат, которые отказываются выполнять приказы.

В представительстве посольства заявили, что данное заявление является гадким и циничным. Там обратили внимание на то, что оно не было подкреплено никакими фактами или подтверждениями.

Российские дипломаты отметили, что американская администрация вновь прибегнула к своему любимому инструменту: вбросу фейков для СМИ. В представительстве считают, что это было сделано для того, чтобы прикрыть провал украинского контрнаступления.