Посольство отвергло заявление Госдепа США о небезопасности поездок в РФ

Заявления из американского государственного департамента о небезопасности поездок в Россию для граждан Соединенных Штатов являются мифом от государства, годами охотящегося на жителей РФ. Соответствующее заявление сделали представители российского посольства в социальных сетях дипмиссии.

В посте подобные слова называются мифом. Представители заявили, что они исходят от страны, которая уже 15 лет охотится за гражданами РФ на территории государств третьего мира.

По словам дипломатов, в таких заявлениях абсолютно нет правдивости, ведь РФ продолжает «притягивать» множество иностранцев, в том числе и гостей из Штатов.

В посольстве также потребовали перестать преследовать граждан РФ и отказаться от русофобной риторики.