Посольство РФ: Америка пытается превратить космос в арену вооруженного противостояния

Америка и ее сторонники пытаются блокировать создание документа, согласно которому нельзя будет размещать вооружение в космосе. Об этом заявили в российском посольстве в США.

Россия и Китай предпринимают усилия для того, чтобы обеспечить безопасность космического и другого пространства, в то время, как в США мешают этим планам. В Америке при этом используют русофобскую риторику, обвиняя Россию в использовании документа как политического инструмента. В МИД РФ не согласны с такими утверждениями. Отреагировали на критику и в российском посольстве в штатах.

«Именно Вашингтон при поддержке союзников долгие годы блокирует разработку полноценного юридически обязывающего международного документа. В то время как Россия и Китай многие годы возглавляют глобальные усилия по подготовке комплексных мер, призванных предотвратить превращение космоса в арену вооруженного противостояния и предполагающих запрет на размещение оружия любого вида в космическом пространстве», - отметили российские дипломаты.

Напомним, что США также обвинили Россию в намерениях разместить ядерное вооружение в космосе, хотя ситуация прямо противоположная. В МИД РФ подчеркивали, что все делается для свободы космического пространства от любого вида оружия. В Белом доме противостоят любым российским инициативам.

Ранее сообщалось, что Америка готовит резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе.