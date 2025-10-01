Российское посольство в Канаде заявило, что правительство этой страны покрывает киевский режим, совершающий ядерное преступление путем обстрелов Запорожской АЭС, что может привести к масштабной катастрофе. Об этом сообщает ТАСС.

Посольство России в Оттаве распространило резкий комментарий, в котором возложило ответственность за обстрелы Запорожской атомной электростанции на украинские силы. В диппредставительстве подчеркнули, что действия Киева являются разворачивающимся ядерным преступлением.

Российские дипломаты раскритиковали канадские СМИ за распространение, по их словам, ложной версии событий, согласно которой удары по станции наносит сама Россия. В посольстве заверили, что на объекте находятся российские специалисты и нет никакого смысла подвергать его опасности.

Особое недовольство вызвала реакция официальной Оттавы. Российская сторона заявила, что правительство Канады никак не реагирует на происходящее и покрывает действия Киева.

Ранее сообщалось о том, что эксперты МАГАТЭ заявили о реальной угрозе крупного ЧП на ЗАЭС.