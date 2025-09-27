Запорожская АЭС на грани: эксперты МАГАТЭ заявили о реальной угрозе крупного ЧП на станции

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) предупредили о реальной угрозе тяжелой аварии на Запорожской АЭС. По данным The Guardian, поговоривших с экспертами, станция уже несколько дней полностью отрезана от внешнего электроснабжения после повреждения последней линии электропередачи.

По данным специалистов, критически важные системы охлаждения и безопасности работают исключительно на дизельных генераторах, что создает неустойчивую и опасную ситуацию. Эксперты проводят прямую параллель с аварией на японской АЭС «Фукусима-1», где именно потеря энергоснабжения привела к остановке систем охлаждения, перегреву реакторов и расплавлению активной зоны.

Продолжительная работа Запорожской АЭС в автономном режиме, по мнению из МАГАТЭ, повышает риск выхода из строя дизель-генераторов. В этом случае остановка циркуляционных насосов приведет к неконтролируемому нагреву ядерного топлива с потенциальным выбросом радиоактивных веществ.

Ранее сообщалось, что сотрудников МАГАТЭ обвинили в молчании об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ.