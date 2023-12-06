Посольство РФ в Лондоне: Британия жертвует репутацией ради Украины
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Британия жертвует собственной репутацией в попытке спасти режим лидера Украины Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделали представители посольства РФ в британской столице в официальных социальных сетях дипломатической миссии.
В своем посте дипломаты заявили о том, что жителям Великобритании стоило бы задуматься о причинах, по которым их власть жертвует собственными интересами и репутацией, принимая решения, которые были бы выгодны Зеленскому.
Комментируя очередной пакет санкций в отношении РФ, представители дипломатической миссии отметили, что страна уже успела наработать «санкционный иммунитет», подразумевая, что ограничения не смогут навредить государству. РФ также демонстрирует недосягаемые для Британии темпы развития в экономике, подчеркнули они.