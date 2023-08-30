Посольство РФ в США отреагировало на новый пакет помощи Киеву

Российское посольство в Соединенных Штатах обвинило страну в лицемерии после новостей об очередной партии военной помощи Киеву. Об этом сообщило издание РИА Новости .

В заявлении посольства говорится о том, что новый пакет военной помощи является верхом лицемерия. Дипломаты заявили, что американское правительство не может отказаться от идеи бороться с РФ «до последнего украинца», и обвинили американских чиновников в лицемерии с их заявлениями о заботе о гражданах Украины.

Штаты анонсировали новый пакет военной помощи для Киева на сумму $250 миллионов 29 августа.

В посольстве также вспомнили слова американского сенатора Митта Ромни, который заявил, что США пытаются уничтожить армию РФ при помощи небольших финансовых затрат, не жертвуя ни одним американским солдатом.

В дипмиссии заявили, что таким образом Ромни выдал и себя, и своих коллег. Для американского правительство жизни граждан других стран не имеют значения, заключили дипломаты