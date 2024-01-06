Посольство РФ в США высказалось о заявлении американской стороны о свободе вероисповедания

Посольство России в США прокомментировало американский список государств, которые вызывают у Вашингтона обеспокоенность в связи со свободой вероисповедания. Российские дипломаты считают, что США используют «религиозную карту» для решения своих задач в мире.

Накануне комиссия при федеральном правительстве США USCIRF дала рекомендации Белому дому включить в список государств, которые вызывают «особую обеспокоенность» в вопросе соблюдения свободы вероисповедания, Россию, Китай, КНДР, Афганистан, Иран и не только. Отмечалось, что главной задачей такой комиссии является продвижение свободы вероисповедания в указанных странах как принцип внешней политики США.

«Нашу страну бездоказательно обвиняют в причастности к грубым нарушениям религиозных свобод граждан. Таким нечистоплотным способом США пытаются свести счеты с геополитическими оппонентами, стремясь получить повод для вмешательства в их внутренние дела», – говорится в заявлении посольства РФ в США, опубликованном в соцсетях.

В заявлении отмечается, что США часто прибегают к использованию так называемой «религиозной карты», создавая таким образом межконфессиональную напряженность. В пример российские дипломаты привели конфликты на Ближнем Востоке, в Африке и на Балканах.

Кроме того, говорится в публикации российского дипломатического ведомства, Вашингтон игнорирует ситуацию, сложившуюся на Украине, где киевский режим устраивает гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ).

Посольство РФ призвало Соединенные Штаты обратить внимание на «внутренние изъяны».

Россия является светским государством – то есть религия отделена от власти. Это определено в Конституции РФ. Основными религиями, представленными в России, являются христианство, ислам, иудаизм и буддизм.