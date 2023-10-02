Посольство РФ: Великобритания подталкивает Украину к самоуничтожению

Великобритания взяла курс на обострение ситуации в зоне специальной военной операции и подталкивает Украину к самоуничтожению своими действиями и риторикой, говорится в заявлении посольства России в Соединенном Королевстве.

В дипмиссии отметили, что в последнее время представители британского правительства делают провокационные заявления, которые способствуют дальнейшей эскалации в зоне СВО. Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью газете The Sunday Telegraph заявил, что британские военные могут оказаться на Украине в качестве инструкторов, и призвал оборонные предприятия Британии переносить свое производство на Украину.

Предшественник Шэппса во главе оборонного ведомства Бен Уоллес отметился фразой «Украина побеждает» и призвал усилить поддержку режима Зеленского. Украинскому же президенту он предложил усилить мобилизацию в стране и омолодить армию.

В посольстве заявили, что Лондон не хочет считаться с реальностью и рассматривает украинцев в качестве расходного материала. Дипломаты призвали британские власти отказаться от безответственных действий.