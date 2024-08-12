Смирнов заявил о применении украинцами химоружия в Курской области

Врио главы Курской области Алексей Смирнов рассказал на совещании с президентом России Владимиром Путиным о том, что украинцы применяют в регионе химическое оружие. Об этом пишет РИА Новости в понедельник, 12 августа.

Так, выяснилось, что по бригаде «Россетей» в Беловском районе Курской области украинцы выпустили снаряды с химическим оружием, это произошло в субботу, 11 августа. Энергетики смогли укрыться в здании полиции, все выжили, но в итоге отравились и сами сотрудники полиции, и глава сельсовета.

Также Смирнов рассказал о том, что сейчас в Курской области нет четкой линии фронта, что, соответственно, серьезно усложняет возможность определить место, где находится противник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Владимир Путин проводит совещание по ситуации в приграничных регионах. Подробнее об этом читайте в материале.