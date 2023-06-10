Белый дом не предпринимает даже малейших усилий усадить киевский режим за стол переговоров, дабы минимизировать потери в вооруженном конфликте хотя бы с украинской стороны, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат посетовал, что таким образом нынешняя американская администрация всецело показывает, что ее цель — «нанести России стратегическое поражение, что приводит, в вою очередь, к еще большим человеческим жертвам.

«Соединенные Штаты продолжают накачивать своих подопечных новыми партиями смертоносных вооружений. Ассигнования на эти цели столь внушительных финсредств говорит об одном: в Вашингтоне не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта», — приводит слова Антонова пресс-служба российского посольства в США.

Антонов добавил, что на агрессивную политику в украинском вопросе и категоричный отказ от дипломатии в США влияют так называемые «местные ястребы», которым совершенно наплевать, что деньги американских налогоплательщиков «сжигаются в топке войны». Поэтому они не станут искать даже малейшие пути к урегулированию конфликта на Украине дипломатическим путем.

Утром 6 июня украинские боевики в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, находящуюся под контролем российских военных. Обстрел, предположительно, ВСУ вели из РСЗО "Ольха". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.