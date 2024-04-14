Посольство России следит за ситуацией с захваченным Ираном судном с гражданами РФ

Посольство России в Иране находится в постоянном контакте с иранскими властями после информации о захваченном спецназом страны судне в Ормузском проливе. Об этом дипломатическое представительство сообщило 14 апреля.

Ранее канал Shot сообщил, что на захваченном коммерческом контейнеровозе MSC ARIES находятся граждане России. Судно следовало из ОАЭ в Индии. Как сообщала иранская пресса, оно было захвачено военными, поскольку связно с Израилем.

«Посольство находится в постоянном контакте с местными властями на предмет выяснения всех деталей нахождения российского гражданина Т.С .Колчанова на борту морского судна Aries в целях оказания необходимого консульского содействия. Поддерживаем связь с родственниками росморяка», – следует из публикации дипведомства.

Как позже выяснилось, судно ARIES принадлежит израильскому бизнесмену Эялю Оферу, семья которого уже несколько лет спонсирует различные мероприятия на территории страны.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Тель-Авиве сообщило, что за сутки Иран выпустил по территории Израиля более 300 ракет и беспилотников.