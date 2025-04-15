Посольство России в Швеции вновь стало жертвой вандалов

Во вторник, 15 апреля, российское посольство в Швеции сообщило через свой телеграм-канал об очередном акте вандализма и направлении ноты в шведский МИД в связи с произошедшим.

Согласно заявлению диппредставительства, утром 15 апреля посольство России в Стокгольме вновь стало целью вандальной выходки.

Неизвестные вылили краску на асфальт у центрального входа в служебное здание, а также перед жилым комплексом, расположенным на территории посольства, где функционирует школа. Представители посольства сообщили, что инцидент был доведен до сведения шведской полиции.

В МИД Швеции была направлена официальная нота, в которой выражено требование о надлежащем исполнении обязательств принимающей стороны, предусмотренных Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях.

Особое внимание уделяется обеспечению неприкосновенности и безопасности российского дипломатического представительства, добавили в посольстве.

В дипмиссии подчеркнули, что за последний год это уже одиннадцатый подобный случай. Несмотря на предыдущие инциденты, расследования, проводимые шведскими правоохранительными органами, до сих пор не привели к каким-либо результатам.

Ранее сообщалось, что отозванный посол Сирии в Москве Джаафари запросил убежище в РФ.