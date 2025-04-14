Сирийский посол запросил убежище в России

Посол Сирии в Москве Башар Джаафари, которого ранее вызвали в Дамаск, запросил убежище в России. Об этом стало известно ТАСС.

Башара Джаафари уведомили 9 апреля об отзыве в сирийскую столицу, а также был смене главы диппредставительства республики в России. В Москву на его место вышлют нового дипломата.

Как выяснило федеральное новостное агентство, Джаафари в Дамаск возвращаться не хочет: он запросил убежище в России. Причины этому неизвестны. Ответ на прошение сирийского посла также пока не поступил.

Ранее посольство Сирии в РФ сообщило о взломе телеграм-канала, где появилась информация о ротации посла.