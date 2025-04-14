Сирийский посол запросил убежище в России
ТАСС: отозванный посол Сирии в Москве Джаафари запросил убежище в РФ
Фото: [Медиасток.рф]
Посол Сирии в Москве Башар Джаафари, которого ранее вызвали в Дамаск, запросил убежище в России. Об этом стало известно ТАСС.
Башара Джаафари уведомили 9 апреля об отзыве в сирийскую столицу, а также был смене главы диппредставительства республики в России. В Москву на его место вышлют нового дипломата.
Как выяснило федеральное новостное агентство, Джаафари в Дамаск возвращаться не хочет: он запросил убежище в России. Причины этому неизвестны. Ответ на прошение сирийского посла также пока не поступил.
Ранее посольство Сирии в РФ сообщило о взломе телеграм-канала, где появилась информация о ротации посла.