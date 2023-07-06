Посредник получил шесть лет тюрьмы за помощь хоккеистам в «откосе» от службы в армии

Предприниматель Фарит Самигуллин, который помогал российским хоккеистам «избегать» призыва в армию, приговорен к шести годам лишения свободы. Об этом РИА Новости сообщили в Калининском суде Уфы.

Также Самигуллин получил штраф в размере трех миллионов рублей. Мужчина выступал «посредником» между сотрудниками военного комиссариата и уфимскими хоккеистами.

В марте Калининский районный суд приговорил к условному сроку и штрафу в размере 1,8 млн рублей начальника районного отделения подготовки и призыва военкомата Уфы Константина Выропаева.

По данным следствия, начальник по просьбе посредника Самигуллина «отмазывал» от армии хоккеистов возрастом от 19 до 23 лет. От армии «косили» известные игроки – Анвар Сулейманов, Владислав Лукин, Семен Кошелев и Михаил Воробьев. Также взятки должностному лицу давал бывший футболист Дмитрий Белозеров.

Дело каждого хоккеиста дошло до суда. Так, Сулейманов получил пять лет условно, Кошелев и Лукин были оштрафованы на 2,2 млн рублей, Воробьев получил штраф в 2 млн рублей, а Белозеров – в размере 400 тысяч рублей.