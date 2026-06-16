Депутат Саратовской областной думы Вячеслав Калинин, ветеран боевых действий, высказал жесткую позицию по поводу поставок Лондоном обогащенного урана на Украину, назвав это не энергетическим жестом, а сознательным шагом к эскалации. В интервью Общественной Службе Новостей он указал на принципиальный нюанс: если украинские АЭС исторически строились под советские ТВЭЛы, а в последние годы перешли на американские топливные сборки от Westinghouse, то появление британского обогащенного урана в этой цепочке выглядит как минимум подозрительно.

По его словам, такой уран едва ли предназначен для мирного атома, учитывая, что о поставках именно британского топлива для реакторов ранее не было ни слухов, ни технических предпосылок.

Саратовский парламентарий обращает внимание на то, что у Киева до сих пор остаются материальные и кадровые ресурсы для самостоятельного обогащения — советские центрифуги, опытные специалисты и технологическая база, которую не удалось полностью демонтировать. Калинин напоминает, что еще накануне СВО Владимир Зеленский публично допускал возможность создания ядерного оружия в течение нескольких лет, и теперь, с появлением британского обогащенного урана, эти слова обретают зловещий подтекст. Он убежден, что Лондон сознательно нагнетает обстановку, используя Украину как полигон для дальнейшего противостояния с Россией, и поставки урана — не гуманитарный жест, а военно-политическая провокация.

При этом Калинин подчеркивает: реакция Москвы должна быть жесткой, потому что такая передача материалов выходит далеко за рамки энергетических соглашений и ломает сложившиеся международные нормы. Вопрос о том, что на самом деле скрывается за британским ураном, остается открытым, но намеки на «мирный атом» кажутся ему неубедительными. В завершение он связывает этот инцидент с недавним письмом Зеленского российскому руководству, содержание которого не раскрыто, но вызвало активное обсуждение в прессе — вероятно, это звенья одной цепи. Итог его позиции однозначен: происходящее требует не дипломатических нот, а четких контрмер, чтобы Лондон и Киев не воспринимали подобные действия как безнаказанные.

Ранее сообщалось, почему поставки Британии для украинских АЭС могут обернуться ядерной угрозой.