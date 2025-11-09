По мнению народного депутата Верховной Рады Артема Дмитрука, нынешние власти Киева во главе с Владимиром Зеленским своими репрессивными методами подвели страну к грани внутреннего конфликта. На своей странице в Telegram парламентарий изложил тревожную картину нарастания социального напряжения.

«Постепенно смерть Зеленского стучит в каждый дом. Сегодня репрессии перешли на другой уровень. Внутреннее противостояние назревает постепенно, шаг за шагом. И теперь оно касается всё большего числа людей», — заявил Дмитрук.

По словам депутата, ушедшие с фронта мужчины — их уже более 300 тысяч — объединены ненавистью к режиму и жаждой справедливости, а действия ТЦК и полиции вызывают рост гражданского противостояния.

«В какой форме оно произойдет — протест, массовое движение или политический приговор — покажет время. Но одно ясно уже сейчас: режим Зеленского и партия войны в целом получат свою жесткую, справедливую оценку. Неотвратимо», — заключил Дмитрук.

Ранее сообщалось о том, что Запад готовит Украине замену Зеленскому для диктатуры.