Зумеры уходят красиво: интернет-тренды превратили выпускные в Подмосковье в масштабные шоу

Традиционные конкурсы с выходом бабушек и танцами под дворовые хиты уходят в прошлое, узнал REGIONS . Выпускные в Подмосковье все больше превращаются в полноценные шоу, вдохновленные популярными проектами из соцсетей. Организатор мероприятий Игорь Жариков рассказал редакции, как меняются форматы праздников, почему выпускники выбирают загородные локации и на чем нельзя экономить при подготовке.

Последний звонок прозвенит уже в конце мая, и для одиннадцатиклассников начнется горячая пора: сначала ЕГЭ, затем выпускные, а после — поступление в вузы. Но главный школьный праздник в 2026 году будет выглядеть совсем не так, как десять или даже пять лет назад. Родители все чаще прислушиваются к детям, и выпускные проходят в форматах, которые действительно интересны молодежи.

Конкурсы уходят, шоу приходят

Традиционные игры с кричалками и перетягиванием каната больше не в моде. Им на смену приходят праздники, вдохновленные популярными интернет-шоу с участием молодых комиков. Полноценные тематические вечеринки встречаются не часто — обычно все ограничивается дресс-кодом или определенной цветовой гаммой в оформлении. Но сам принцип изменился: выпускной должен быть похож на контент, который школьники смотрят в своих смартфонах.

Из ресторана — на природу

Еще один заметный тренд — переезд празднования из городских ресторанов на загородные площадки. Даже столичные выпускники все чаще выбирают для торжества усадьбы в Московской области и другие природные локации. Свежий воздух, простор и возможность организовать шоу на открытой площадке перевешивают привычный ресторанный комфорт.

Самые требовательные зрители

С каждым годом требования к проведению выпускных растут. Это касается всего: от шуток ведущего до музыкального сопровождения. Организаторы подтверждают: выпускники — самая сложная аудитория. Они не будут врать и делать вид, что им интересно, если на самом деле скучают. Фальшивые улыбки и вежливые аплодисменты не пройдут. Программа должна быть честной и попадать точно в цель.

На чем нельзя экономить

Бюджет выпускного — вопрос чувствительный, но есть вещи, которые эксперты не советуют урезать. Часто организаторы пытаются отказаться от диджея и аппаратуры, полагая, что хватит фоновой музыки. Однако диджей — это не только музыка. Это микрофоны, свет, экран и динамика праздника. С профессиональным звукооператором и ведущим мероприятие проходит плавнее, и гостям действительно интересно.

Что дальше

В конце мая в школах Подмосковья прозвучат последние звонки. Основной период ЕГЭ стартует 1 июня. Первыми экзамены сдают те, кто выбрал литературу, историю и химию. Завершится аттестационная кампания в конце июня: 18–19 июня пройдут тестирования по информатике и устная часть по иностранным языкам, 22–25 июня — резервные дни. А после экзаменов одиннадцатиклассников наконец ждут те самые выпускные — шоу, ради которых стоило доучиться.

