Средневековый блокнот из туалета: археологи нашли восковые страницы с латынью из ткани VIII века

В немецком Падерборне археологи откопали настоящую сенсацию — прямо в отложениях средневекового туалета пролежала 800 лет деревянная записная книжка с восковыми страницами. И самое дикое: латинские каракули на ней можно прочитать! Блокнот зажиточного бюргера случайно свалился в выгребную яму и пробыл там почти восемь веков в анаэробном раю. Об этом сообщает Lenta.ru.

Раскопки под новое административное здание в центре города преподнесли сюрприз. Блокнот размером с ладонь (10 на 7,5 см) сохранился благодаря влажной почве без кислорода — кость не гниет в таких условиях. Кожаная обложка с тиснением в виде лилий выдает высокий статус владельца. Символ чистоты говорил о знатности — простолюдину такие не светили.

Внутри — деревянные страницы, покрытые воском. На десяти листах с двух сторон процарапаны слова на латыни. Специалисты разобрали практические заметки — похоже, купец или аристократ вел учет торговым операциям или личным тратам. Система была многоразовой: писали стилусом, потом разглаживали воск и наносили новое. Под финальным слоем видны следы старых текстов — настоящий средневековый «ворд» с историей версий.

Ранее археолог поплатился за перевозку локтевой кости и двух зубов д’Артаньяна.