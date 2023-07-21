Постпред Крыма Мурадов заявил, что Украину надо изолировать от Черного моря

Вице-премьер, постоянный представитель Республики Крым Георгий Мурадов заявил РИА Новости, что Украину нужно изолировать от Черного моря. По его мнению, только так можно гарантировать безопасность судоходства.

«Высказанные угрозы являются для России ясной мотивацией для решительных действий по изоляции Киева от черноморских рубежей, лишения его любых возможностей орудовать на морских пространствах», — сказал Мурадов.

Он добавил, что из-за бесконтрольной поддержки Киева со стороны Запада России нельзя терять бдительность.



Министерство обороны РФ ранее заявило, что будет рассматривать все суда, следующие в украинские порты как суда с военным грузом. В ответ на это Минобороны Украины заявило, что также будет воспринимать российские корабли как потенциальные грузы военного назначения.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зерновой сделки, которая была заключена 22 июля 2022 года между Киевом, Москвой, Анкарой и ООН. Ее главная цель заключалась в беспрепятственном вывозе зерна из украинских портов для нуждающихся стран. Для этого Россия гарантировала безопасность для грузов из Украины в виде разблокировки черноморских портов.

Таким образом, после приостановки участия РФ в черноморской инициативе, российская сторона сняла с себя обязательства по гарантии безопасности для украинских кораблей.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что в рамках зерновой сделки условия и требования России не выполняются, поэтому смысла участия в этом договоре нет.