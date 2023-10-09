Постпред Палестины Мансур считает, что Израилю необходимо сменить курс

По словам постпреда Палестины при ООН Рияда Мансура, блокада сектора Газа со стороны Израиля не приведет к уничтожению организации ХАМАС, а принесет страдания, Израилю пора сменить курс. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что с целью разрешения конфликта между Израилем и Палестиной следует разрешить его коренные причины.

По мнению Мансура, израильская армия не может продолжать вести войну против Палестины, а взамен требовать мира.