Российский постпред в Вене Ульянов оценил внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ. Заседание прошло в четверг, 11 апреля, в штаб-квартире агентства в австрийской Вене.

Ранее Россия инициировала экстренный созыв совета МАГАТЭ, после того, как на минувших выходных киевский режим несколько раз обстрелял Запорожскую АЭС, находящуюся под контролем ВС РФ.

Как посетовал Ульянов, МАГАТЭ все никак не может во всеуслышание признать, что именно ВСУ атакуют Запорожскую АЭС. По его словам, это связанно с тем, что на Западе не принято говорить об Украине хоть что-нибудь плохое.

«Украинцы как бы «неприкасаемые». Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они – жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками», – отметил российский постпред, его цитирует РИА Новости.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси впервые с 2022 года признал факт атак на ЗАЭС, однако ни разу в своих комментариях по произошедшему ни разу нем упомянул Украину, ошибочно или преднамеренно считая, что станцию атакует некая неизвестная сила.