Дипломат сообщил, что последний шанс Украины был упущен еще весной 2022 года. В этом упущении он обвинил США и ЕС, но не пояснил, почему. Небензя заявил, что в данный момент, условия для проведения переговоров и последующего прекращения конфликта были бы совершенно иными.

Недавно глава президентского офиса Украины Андрей Ермак перечислил условия для начала проведения переговоров с РФ. Ермак заявил, что является необходимым выстраивать переговоры, исходя из «формулы мира», которую ранее предлагал президент страны Зеленский.

В ноябре прошлого года Зеленский представил странам G20 «формулу мира» для урегулирования конфликта, которая состояла из 5 условий со стороны Украины. В «формуле» Зеленский требовал возвращения границ его страны, гарантии безопасности для нее, ЗАЭС и введения потолка цен для российских ресурсов.