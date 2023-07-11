Постпред России при ООН Небензя высказался о перспективах зерновой сделки

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя высказался о перспективах зерновой сделки.

17 июля истекает строк черноморского соглашения, в котором принимают участие Москва, Киев, Стамбул и ООН. Официальные лица России ни раз заявляли, что условия российской стороны никак не выполняются в рамках этого соглашения, поэтому принимать в нем участие дальше смысла нет.

Слова Небензи приводят РИА Новости.

«Российская часть не исполняется в течение всего этого года, несмотря на усердные усилия Секретариата ООН и генсека ООН», – сказал Небензя.

Впервые зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года. Ее главной целью стал беспрепятственный вывоз зерна из украинских портов для нуждающихся стран. Для этого Россия пообещала разблокировать черноморские коридоры.

К одним из условий участия России в черноморской инициативе относилось переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, однако на Западе этого не собираются делать. Кроме того, Украина использовала зерновую сделку, а именно – разблокировку коридоров в Черном море, для атаки на российские корабли.