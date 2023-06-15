Постпред России: Запад не заинтересован в сильной ОБСЕ

Постоянный представитель России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич заявил в интервью РИА Новости, что Западу не нужна сильная ОБСЕ.

«Главное в Европе сейчас – это натоцентричность, и даже Евросоюз стал по сути военно-политическим и экономическим филиалом НАТО. То есть всем руководят США», – сказал дипломат.

По его мнению, кризис в ОБСЕ начался в 1999 году, когда организация не просто позволила странам НАТО развязать войну в Югославии, но и стала проводником идей Вашингтона.

Лукашевич отметил, что все последние годы руководство НАТО пыталось внушить европейцам, что только альянс может гарантировать им безопасность. Такая логика разрушила ОБСЕ.

Также постпред России в ОБСЕ объяснил, почему Россия выступила против председательства Эстонии в организации. Он отметил, что это не самостоятельная страна, к тому же глубоко враждебная России.