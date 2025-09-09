Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что защита канонической Украинской православной церкви может войти в число условий будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом сообщает ТАСС.

Высокопоставленный американский дипломат Мэтью Уитакер допустил, что гарантии защиты канонической Украинской православной церкви и русскоязычного населения могут стать частью потенциальных договоренностей между Россией и Украиной. По его словам, в настоящее время уже существует основа для подобной сделки, а Киев готов рассмотреть вариант заморозки текущей линии фронта в обмен на надежные гарантии безопасности.

Уитакер подчеркнул, что такие гарантии могли бы предоставить страны Европейского союза. Он также отметил, что стороны ранее уже провели достаточно дискуссий для выработки возможных компромиссов. Это заявление прозвучало на фоне активизации международных усилий по поиску путей урегулирования затяжного конфликта.

Ранее в НАТО заявили о готовности Украины к миру при условии гарантий безопасности.