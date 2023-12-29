Постпред Ульянов выступил с инициативой создать российский аналог соцсети X

Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выступил с предложением создать отечественный аналог социальной сети Х (бывшее название Twitter). Об этом он завил в интервью РИА Новости .

Ульянов считает, что создание такой платформы необходимо для вещания как внутри страны, так и за ее пределами. Соцсеть Х политик назвал важным инструментом дипломатии, который ни раз помогал найти мирные пути решения острых конфликтов. Не смог не упомянуть политик и ограничения, которые руководство вводит в случае необходимости.

«Я бы предпочел, чтобы российское государство озаботилась этим вопросом и создало сильную платформу, работающую и на внутреннюю, и на внешнюю аудиторию. Если частное лицо создает Telegram-канал, и успешно, то, наверное, российское государство в состоянии сделать нечто подобное», – отметил Ульянов.

Он отметил, что Россия смогла бы «многое выиграть» в случае появления такой соцсети. В том числе, уточнил Ульянова, на Западе бы создавался имидж РФ благодаря ей.

У Ульянова в соцсети Х также есть аккаунт. На него подписано 33,6 тысяч человек. Постпред РФ считает, что на платформе действуют «какие-то алгоритмы», которые не позволяют его публикациям выходить на всеобщее обозрения.

Своя страница в соцсети Х также есть и у заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Он также вещает и на Россию, и на Запад, имея два аккаунта на платформе.

Соцсеть Х принадлежит американскому бизнесмену и владельцу компании SpaceХ Илону Маску.