ВС РФ не испытывают трудностей в уничтожении западной бронированной техники в распоряжении ВСУ, что вынуждает украинских бойцов менять тактику на невыгодную. Об этом сообщил портал Modern Diplomacy, передает издание РИА Новости .

Авторы материала заявили, что бронетехника Соединенных Штатов и Европы плохо показала себя в боевых действиях на территории Украины и стала легкой целью для российской артиллерии. Портал подчеркивает, что в современном бою данная техника демонстрирует плохую выживаемость.

Из-за этого, украинским ВС пришлось переключиться на тактику пехотных атак, рассказали MD. Авторы рассказали, что ВСУ выходят на передовые позиции ночью и идут в наступление с рассветом, но и эта тактика оказалась проигрышной.

Портал подчеркнул, что Украина уже успела заплатить высокую цену за попытку использования такой тактики, которая является лишь улучшенной вариацией «мясных штурмов».