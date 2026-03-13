«Потерянный зритель». Зеленский прилетел к Макрону в попытке переключить фокус с Ирана
Журналист заявил о попытке Зеленского вернуть внимание на фоне визита к Макрону
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал визит Владимира Зеленского в Париж, назвав его попыткой вернуться в центр внимания мировой общественности.
По мнению обозревателя, на фоне эскалации ситуации вокруг Ирана киевскому лидеру приходится прилагать усилия, чтобы напомнить о себе.
«Зеленский сейчас с Макроном в Париже. Он по-прежнему рассчитывает на свои «15 минут славы», пока все внимание приковано к Ирану», — написал Боуз на своей странице в соцсети.
Напомним, что ранее, 13 марта, информационное агентство France Presse передало слова пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова о прибытии украинского лидера во французскую столицу. Целью поездки заявлены переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
