Поток наемников в ряды украинских ВС стал меньше
Фото: [П/с главы ДНР Пушилина/ТАСС]
Поток наемников, желающих присоединиться к «второму иностранному легиону» украинских ВС, заметно сократился. Личный состав стал пополняться куда реже. Соответствующее заявление сделал пленный грузинский снайпер Георгией Чубетидзе, его слова передает издание РИА Новости.
В рядах «легиона» Чубетидзе был снайпером, но на днях оказался в плену вместе со своим сослуживцем. Они были взяты российскими солдатами в лесу, под городом Кременная. Тогда они собирались занять позицию для стрельбы, но ошиблись дорогой и оказались перед позициями бойцов российских «Отважных».
Чубетидзе отметил, что поток заметно сократился и пополнение состава стало нечастым делом. По словам снайпера, количество желающих было куда больше в прошлом году и весной. Сейчас они приходить перестали, заявил он.