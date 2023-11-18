Поток наемников в ряды украинских ВС стал меньше

В рядах «легиона» Чубетидзе был снайпером, но на днях оказался в плену вместе со своим сослуживцем. Они были взяты российскими солдатами в лесу, под городом Кременная. Тогда они собирались занять позицию для стрельбы, но ошиблись дорогой и оказались перед позициями бойцов российских «Отважных».

Чубетидзе отметил, что поток заметно сократился и пополнение состава стало нечастым делом. По словам снайпера, количество желающих было куда больше в прошлом году и весной. Сейчас они приходить перестали, заявил он.