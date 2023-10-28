Потребность в визите МАГАТЭ в РФ отсутствует, заявил постпред в Вене

В визите агентства МАГАТЭ в Россию пока нет потребности. Тем не менее РФ организует его в случае, если эта потребность возникнет позже. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель в Вене Михаил Ульянов, его слова передает издание РИА Новости .

В беседе с информагентством дипломат заявил, что в визите МАГАТЭ в РФ сейчас нет нужды. Он также добавил, что данный вопрос сейчас не обсуждается. Ульянов подчеркнул, что российское правительство организует визит агентства в случае, если он понадобится.

Дипломат также напомнил, что опыт в этом у страны есть, и что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси за прошедшие 1,5 года посетил множество российских городов. Глава агентства наносил визит в РФ, в том числе и для проверки ситуации на ЗАЭС, перешедшей в российскую собственность в прошлом году.