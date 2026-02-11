«Поцарапать двери Кремля»: Науседа высмеял одиночные визиты европейских политиков в Москву

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал европейские страны к выработке единой переговорной позиции по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, попытки отдельных политиков самостоятельно вести диалог с Москвой неэффективны и лишь подрывают солидарность ЕС.

В интервью Литовскому национальному радио и телевидению (LRT) глава республики раскритиковал практику разрозненных визитов в Россию. Науседа подчеркнул, что Брюссель должен выступать единым фронтом, а не отправлять эмиссаров для символических жестов у кремлевских стен. Лидер Литвы также отметил, что достижение мира на Украине критически важно не только для Киева, но и для всей Европы. По его словам, безопасность континента неразрывно связана с урегулированием этого конфликта, и Евросоюз обязан действовать как единый политический субъект.